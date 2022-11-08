مؤشر حرية الانترنت.. كيف جاء تصنيف الدول العربية هذا العام؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استنادًا لمؤشر حرية الانترنت لعام 2022، الصادر عن منظمة "فريدوم هاوس" المختصة بالبحوثات المتعلقة بالديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان، تراجعت حرية الإنترنت على الصعيد العالمي للعام الثاني عشر على التوالي. وقد تم توثيق أعلي الانخفاضات في روسيا وميانمار والسودان وليبيا، متبوعة بالغزو غير القانوني وغير المبرر للجيش الروسي لأوكرانيا. كثف الكرملين بشكل كبير جهوده المستمرة لقمع المعارضة المحلية وسارع بإغلاق أو نفي وسائل الإعلام المستقلة المتبقية في البلاد. وفي 53 دولة على الأقل، واجه المستخدمون تداعيات قانونية للتعبير عن أنفسهم عبر الإنترنت، مما أدى في كثير من الأحيان إلى أحكام سجن قاسية.

تعمل الحكومات على تفكيك شبكة الإنترنت العالمية لخلق المزيد من المساحات على الإنترنت التي يمكن التحكم فيها. قام عدد قياسي من الحكومات بحظر مواقع الويب ذات المحتوى السياسي أو الاجتماعي أو الديني غير العنيف، مما يقوض الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات. استهدفت غالبية هذه الكتل مصادر موجودة خارج البلاد. شكلت القوانين المحلية الجديدة تهديدًا إضافيًا للتدفق الحر للمعلومات من خلال تركيز البنية التحتية التقنية وتطبيق اللوائح المعيبة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي وبيانات المستخدم.

إليكم نظرة في الانفوغرافيك أعلاه على ترتيب الدول العربية وفقًا لمؤشر حرية الانترنت لعام 2022.