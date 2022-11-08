سامح شكري معلقا لـCNN على قضية علاء عبدالفتاح: هناك "تصور خاطئ" لوضعه

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن الناشط المصري-البريطاني علاء عبدالفتاح تلقى "محاكمة عادلة" بوجود "تمثيل قانوني"، دون أن يذكر اسمه بشكل مباشر.

وقال شكري لمذيعة CNN بيكي أندرسون على هامش "قمة المناخ" (COP27) في مدينة شرم الشيخ المصرية: "هذه مسألة قضائية، الشخص المعني تلقى محاكمة عادلة وتمتع بتمثيل قانوني وحُكم عليه من جانب محكمة نزيهة مثلما يحدث في أي نظام قضائي".

وأضاف وزير الخارجية المصري قائلا: "يجب أن يكون هناك احترام لنظام القضاء، أعتقد أن مسألة الفصل بين السلطات علينا جميعًا الالتزام بها".

وتابع قائلا: "أعتقد أنه ضمن قانون العقوبات، هناك مراجعة مستمرة للأوضاع الصحية لجميع السجناء والتأكد من تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، لذلك أعتقد أن هناك تصور خاطئ لحقيقة وضعه"، حسب قوله.

وأشار شكري إلى عدم وجود معلومات لديه حول إمكانية إطلاق سراح عبدالفتاح بأسرع وقت ممكن مثلما طالب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، ودعا وزير الخارجية المصري الأشخاص المعنيين بهذه القضية للتوجه إلى الجهاز القضائي.

وقال شكري: "فهمي هو أنه (عبدالفتاح) لم يٌقدم طلبا للاعتراف به من جانب السلطات المصرية كمواطن بريطاني، وقد مُنح جنسيته (البريطانية) أثناء قضاء عقوبته، وهناك إجراء ضمن قواعدنا وأنظمتنا وقوانيننا لأي مصري يكتسب جنسية مزدوجة يجب أن يُطبق، وإلا فإننا نخلق ثغرة لأي شخص كي يرتكب جريمة ثم يقول إنه مزدوج الجنسية"، حسب تعبيره.

وتعرضت قمة المناخ على مدار الأشهر الماضية لانتقادات بسبب سجل مصر في مجال حقوق الإنسان واعتقال النشطاء، إذ قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامار، قبل القمة: "لا يمكن لأي دولة أن تدعي أنها تلعب دورا موثوقا في التعامل مع أزمة المناخ في حين تواصل تضييق الخناق على المجتمع المدني".

بالمقابل، رد شكري بالقول إن مصر "شفافة جدا في طريقة تعاملها مع قضايا حقوق الإنسان"، وتابع: "أجرينا حوارات عميقة جدا مع العديد من شركائنا، وننخرط بشكل فعال في مجلس حقوق الإنسان وغيره من المنظمات التابعة للأمم المتحدة لكننا نعتبر أن هذه القمة تجمع بين الأطراف التي تتعامل مع أزمة التغير المناخي ونأمل في ألا يتم خلط الأمور ببعضها، حتى لا نقلل من واحدة على حساب الأخرى"، حسب قوله.