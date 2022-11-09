دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقعت مواجهة كلامية بين برلماني مصري وشقيقة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، الثلاثاء، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة حول المناخ المنعقد حاليًا في منتجع شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر.

كانت شقيقة علاء، سناء سيف، تجلس على المنصة، عندما أعرب عضو مجلس النواب المصري، عمرو درويش، عن دهشته من مطالبة أسرة علاء بالإفراج عنه باعتباره يحمل الجنسية البريطانية، زاعمًا أنه متهم في قضية جنائية وليست سياسية.

وقال درويش: "هذا سجين جنائي لا يستحق عفو رئاسي، واستدعاء الغرب على مصر هيخلينا كلنا نقف ضد أي شخص يستدعي الغرب على مصر.. أنتي اليوم جاية تستدعي الغرب على مصر"، حسب قوله.

نشر درويش هذه المتقتطفات في صفحته الشخصية على فيسبوك، ووصفها بـ"المواجهة الكاملة ضد مدعي الحرية". إلا أنه لم ينشر رد سناء سيف على تعليقاته.

في ديسمبر/ كانون الأول 2021، عاقبت محكمة أمن الدولة في مصر علاء، الذي يخوض إضرابًا شاملا تزامنا مع انعقاد قمة المناخ، بالسجن لمدة 5 سنوات، بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، بعد إعادته نشر تدوينة عن أوضاع السجون في البلاد.

ليس واضحًا لـCNN ماذا حدث في الدقائق التالية، لكن حساب شبكة "رصد" نشر مقطع فيديو متداول لجانب من رد سناء، التي قالت إن أسرتها استنفذت كل الطرق القانونية على مدار 9 سنوات أمضاها شقيقها في السجن، موضحة أن علاء نفذ عقوبة بالسجن 5 سنوات و"وهذا لم يكن كافيًا، لم ينج".

وأضافت سناء: "نحن استنفذنا كل أنواع المفاوضات للخروج من هذا النزاع، نحن عالقون في هذه المحنة وأنا لا أتحدث عن عائلتي فقط، جيل الربيع العربي عالق في دفع ثمن غال لهذه الانتفاضة لمدة 9 سنوات إلى الآن... والثمن يبدو أنه ينبغي أن يكون عاليًا وبلا نهاية. عليكم تخطي هذا الهوس بالربيع العربي، لأنه أيا كان الوقت الذي ستحدث فيه الانتفاضة القادمة فإنها لن تأتي من نفس الجيل، هذا الجيل متعب ومستنزف... يكفي، يكفي، بعض التعقل إذا كنتم تفهمون السياسة هذا ليس جيدًا لاستقراركم".

وأظهر مقطع فيديو لحظة إبعاد عناصر من حراسة المؤتمر للنائب البرلماني إلى خارج القاعة، وذلك بعد مواجهة أخرى بين النائب والأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد، حسبما أظهر مقطع فيديو نشره الصحفي جاك شينكر.

ووصف درويش ما جرى له بأنه "معاملة غريبة"، بينما لم تنشر سناء سيف تعقيبًا لاحقًا على ما حدث.