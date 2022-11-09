دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صوره شخص لرجل أمن داخل دورية شرطة في منطقة حائل بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذي اثار تفاعلا.

وأعادت وزارة الداخلية السعودية، نشر مقطع الفيديو على صفحتها بموقع سناب شات.

وقالت الداخلية في بيان: "قبضت شرطة منطقة حائل على مواطن لتوثيقه ونشره محتوى مرئيا لرجل أمن أثناء أداء مهام عمله والتلفظ والهرب من الموقع وعثر بحوزته على أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.."

وأضافت: "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".