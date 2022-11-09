واشنطن تؤكد اعتقال مواطنة أمريكية بالسعودية

(CNN)-- أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، على أن مواطنة أمريكية تدعى كارلي موريس، محتجزة في المملكة العربية السعودية، لكنها لم تذكر ما إذا كان أي شخص أمريكي قد تمكن من مقابلتها حتى الآن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في مؤتمر صحفي: "سفارتنا في الرياض منخرطة للغاية في هذه القضية إنهم يتابعون الوضع عن كثب".

وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات السعودية للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وأضاف المتحدث: "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن السيدة موريس قد تم اعتقالها، وبطبيعة الحال، فإن سلامة مواطني الولايات المتحدة في الخارج هي الأولوية القصوى لدينا في وزارة الخارجية".

وتابع: "نحن نقوم بدورنا في مساعدة مواطني الولايات المتحدة في الخارج على محمل الجد، عندما يتم احتجاز أي شخص في الخارج ، فإننا نسعى للحصول على إمكانية الوصول الفوري لزيارة الشخص لمساعدته أو مساعدتها بكل المساعدة القنصلية المناسبة، وسفارتنا في الرياض منخرطة للغاية في هذه القضية إنهم يتابعون الموقف عن كثب".