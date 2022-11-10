(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، إنه يعتقد أن "العلاقات الفنية" للملياردير إيلون ماسك، المالك الجديد لموقع تويتر، مع الدول الأخرى "تستحق أن يُنظر فيها".

وكان بايدن يرد على سؤال من أحد الصحفيين خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض بشأن عما إذا كان يعتقد أن ماسك "يمثل تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة، ويتعين عليها التحقيق في شرائه مع حكومات أجنبية تشمل السعوديين لتويتر؟".

وأجب الرئيس الأمريكي بقوله: "أعتقد أن تعاون إيلون ماسك أو علاقاته الفنية مع الدول الأخرى تستحق أن يتم النظر فيها سواء كان يفعل أي شيء غير لائق أم لا، أنا لا أشير إلى ما إذا كان يفعل أي شيء غير ملائم، أنا أقول إنها تستحق أن يُنظر فيها، وهذا كل ما سأقوله".

وعندما سأله الصحفي:" كيف؟"، رد بايدن بقوله: "هناك الكثير من الطرق".

يذكر أن إيلون ماسك استحوذ مؤخرا على تويتر في صفقة بقيمة 55 مليار دولار، وتلى ذلك صدور قرارات بتسريح أعداد كبيرة من موظفي تويتر، وإعلانه عزمه إطلاق خدمة "العلامة الزرقاء" المدفوعة مقابل 8 دولارات.