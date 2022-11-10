دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مغردون على موقع تويتر مع لقطة بكاء رئيس مجلس وزراء الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال إلقاء متسابقة في "تحدي القراءة العربي" مقتطفات من كتابه "قصتي".

وحضر الشيخ محمد بن راشد مسابقة "تحدي القراءة العربي" وأثناء قراءة المتسابقة مريم أمجون، مقتطفا من كتابه تحدث فيه عن يوم وفاة والدته، الشيخة لطيفة بنت حمدان بن زايد آل نهيان، ظهر وهو يذرف الدموع.

ونشر "تلفزيون دبي" الرسمي المقطع عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، إذ ظهرت علامات الحزن على الشيخ محمد بن راشد آثناء قراءة المتسابقة لكلمات "من مثل لطيفة؟ من مثل أمي؟" وإلقائها ما تبقى من التفاصيل التي ذكرها في كتابه.

وأثارت هذه اللقطة ردود فعل واسعة على موقع تويتر بين المغردين، ونستعرض فيما يلي أبرز التعليقات: