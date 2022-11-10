دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبرت دار الإفتاء المصرية، الخميس، أن كل حديث يدعو إلى تفريق الصف الوطني وسط التحديات الراهنة هو "حديث فتنة".

جاء ذلك بتغريدة لدار الإفتاء قالت فيها: "في هذه اللحظات الفارقة ووسط هذه التحديات؛ كل حديث يدعو إلى تفريق الصف الوطني، أو ينطوي على شماتة فيما تمر به البلاد، هو حديث فتنة لا يخرج إلا من نفوس أعمتها العداء للوطن".

وتأتي تغريدة إفتاء مصر عشية دعوات احتجاجية دعا لتنظيمها معارضون مصريون في الخارج يوم الجمعة 11 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ.

وكانت جماعات حقوقية قد اتهمت الحكومة المصرية بالاحتجاز التعسفي لنشطاء في حين سبق وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات المصرية للتعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

ومن بين القضايا التي برزت خلال قمة المناخ التي تستضيفها مصر، كانت قضية الناشط السياسي المصري، علاء عبدالفتاح والمطالبات بالإفراج عنه، وهو ما علق عليه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قائلا إن الناشط المصري-البريطاني علاء عبدالفتاح تلقى "محاكمة عادلة" بوجود "تمثيل قانوني"، دون أن يذكر اسمه بشكل مباشر.

وأضاف شكري لمذيعة CNN بيكي أندرسون على هامش قمة المناخ: "هذه مسألة قضائية، الشخص المعني تلقى محاكمة عادلة وتمتع بتمثيل قانوني وحُكم عليه من جانب محكمة نزيهة مثلما يحدث في أي نظام قضائي"، لافتا إلى أنه "يجب أن يكون هناك احترام لنظام القضاء، أعتقد أن مسألة الفصل بين السلطات علينا جميعًا الالتزام بها".