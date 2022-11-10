دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأسلوب رد عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية على سؤال حول التغيير المناخي.

مقطع الفيديو المتداول جاء خلال مقابلة أجراها الجبير على قناة العربية، حيث قال: "اعتقد أن الحوار بالنسبة لموضوع التغيير المناخي مليء بالمشاعر والعواطف ويفقد المنطق والعلم، على سبيل المثال، الدول الأوروبية تفرض ضرائب 200% على البترول وأحد الحجج هو المناخ.."

وتابع قائلا: "في نفس الوقت يقدمون مساعدات للفحم الذي هو أسوأ للمناخ من البترول طيب وين المنطق؟ هناك مطالبات بعدم الاعتماد على البترول والفحم وبعد ما صارت الأزمة في أوكرانيا صار في مطالبات برفع إنتاج الفحم والبترول.."

وأضاف: "هذه المواقف المتناقضة أساسها الحوار المبني على منطق وعلى أمور علمية".