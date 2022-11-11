دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، الجمعة، للمشاركة في "قمة المناخ"، وقد كانت باستقباله وزيرة التخطيط المصرية، هالة سعيد.

وسيشارك بايدن في القمة المنعقدة في شرم الشيخ، بعد يوم من وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي.

ولم يكن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي موجودا في استقبال بايدن في المطار لدى وصوله.

يذكر أن هذه الزيارة الأولى لبايدن إلى مصر منذ توليه منصب الرئاسة الأمريكية عام 2021، ومن المقرر أن تستغرق زيارته إلى مصر 3 ساعات سيلتقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قبل أن يغادر متجها إلى كامبوديا.