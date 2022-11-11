إيران تعلن تصنيع صاروخ فرط صوتي.. ووكالة الطاقة الذرية تعلق

(CNN) -- أعلنت إيران، يوم الخميس، أنها تمكنت من صنع صاروخ باليستي تفوق سرعته سرعة الصوت.

وقال قائد القوات الجوفضائية في "الحرس الثوري" الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، لوكالة أنباء "تسنيم" شبه الرسمية: "يمكن لهذا الصاروخ الذي تفوق سرعته سرعة الصوت أن يخترق جميع الدروع الصاروخية للعدو، ولا أعتقد أنه لعقود من الزمان ستكون هناك أي تقنية لمواجهة هذا الصاروخ".

وردا على ذلك، أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن مخاوف الوكالة بشأن هذا الإعلان.

وقال غروسي، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، على هامش قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ المصرية: "نرى أن كل هذه الإعلانات تزيد الاهتمام والمخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني".