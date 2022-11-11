دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار قرار الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بمعاملة أميرة سعودية وشقيقها كمعاملة المصريين بالنسبة لتملك مساحة من الأرض، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر القرار والذي كان نصه كالتالي: "يُعامل كلٌ من سـمو الأميرة/ نوف بنت مقرن بـن ممدوح آل سعود، وسمو الأمير/ عبد العزيز بن مقرن بن ممدوح آل سعود (سعوديين الجنسية) المعاملة المقررة للمصريين بالنسبة لتملك مساحة (102ف، 9ط) بناحية منطقة الحزام الأخضر بوادي النطرون بالكيلو 96.95 طريق مصر/ إسكندرية الصحراوي".

وذكرت الجريدة الرسمية: "قرار رئيس جمهورية مصـر العربية رقم 528 لسنة 2022 رئيـس الجمهـورية بعد الاطلاع علي الدستور؛ وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛ وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛ وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 1999 بالموافقة علي معاملة سمو الأمير/ ممدوح بن عبد العزيز آل سعود (سعودي الجنسية) المعاملة المقررة للمصريين بالنسبة لتملك مساحة (102ف، 9ط) بناحية منطقة الحـزام الأخضر بوادي النطــرون بالكيلو 96.95 طريق مصر/ إسكندرية الصحراوي؛ وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 2017 بشأن الموافقة علي إلغاء تخصيص قطعتي أرض لأغراض الاستصلاح والاستزراع وإعادتهما إلي أصلهما كأراض مملوكة للدولة ملكية خاصة.."

وأضافت الجريدة: "وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر: (المــادة الأولى) يُعــامل كــلٌ مـن سمو الأميرة/ نوف بنت مقرن بن ممدوح آل سعود، وسمو الأمير/ عبد العزيز بن مقرن بن ممدوح آل سعود (سعوديين الجنسية) المعاملة المقررة للمصريين بالنسبة لتملك مساحة (102ف، 9ط) بناحية منطقة الحزام الأخضر بوادي النطرون بالكيلو 96.95 طريق مصر/ إسكندرية الصحراوي.. (المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلي الجهات المختصة تنفيذه. صدر برئاسة الجمهورية في غرة ربيع الآخر سنة 1444 هـ ( الموافق 26 أكتوبر سنة 2022 م ).. عبد الفتاح السيسي".