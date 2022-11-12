دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة سابقة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، وصف فيها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بـ"ديكتاتور ترامب المفضل" مقارنين تلك التغريدة بصور اللقاء بينهما خلال قمة المناخ.

تغريدة بايدن عن السيسي التي استشهد فيها مغردون نشرها الرئيس الأمريكي في يوليو/ تموز 2020 وقال فيها: "محمد عماشة في المنزل أخيرا بعد 486 يوما في السجون المصرية لحمله لافتة تظاهر. الاعتقال، التعذيب واستبعاد النشطاء مثل سارة حجازي ومحمد سلطان أو تهديد عائلاتهم غير مقبول، لا مزيد من الشيكات على بياض لـ’ديكتاتور ترامب المفضل‘".

واعتبر بايدن، مساء الجمعة أن لقب "أم الدنيا" يليق بمصر نظرا لاستضافتها "قمة المناخ" وأكد أن الحوار سيستمر حول قضية "حقوق الإنسان"، في حين أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن بلاده اتخذت خطوات في إطار "تطوير" وضع حقوق الإنسان فيها وسرد منها إطلاق مبادرة الحوار الوطني.

وقال بايدن خلال لقائه السيسي على هامش قمة المناخ: "في البداية أود أن أشكرك على استضافة قمة المناخ، سُميت مصر لوقت طويل بأم الدنيا وهذا لقب مناسب مع استضافتها لقمة المناخ".

من جهته وجه السيسي حديثه لوسائل الإعلام الأمريكية عن تطورات الوضع في مصر، قائلا: "أولا أريد أن أؤكد لكم على قوة العلاقة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة والتي لم تتغير على مدى أكثر من 40 عاما".

وتابع الرئيس المصري قائلا: "هناك موضوع يبقى دائما قابلا للنقاش وهذا ما نقدره جدا وهو موضوع حقوق الإنسان واسمحوا لي أن أقول لكم إننا دائما في هذه الموضوعات لدينا مقاربة شاملة، فاسمعوها منا لأننا حريصين وتابعوها معنا لحرصنا على هذا الموضوع وعلى تطوير أنفسنا فيه"، حسب قوله.