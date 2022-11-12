دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لقي 20 شخصًا على الأقل مصرعهم، السبت، في حادث انقلاب حافلة في قناة مائية على طريق رئيسي مؤدي إلى مدينة المنصورة، العاصمة الإقليمية لمحافظة الدقهلية، شمالي مصر.

وقال محافظ الدقهلية، أيمن مختار، إن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الحادث ارتفع إلى 20 شخصًا، وأشار إلى أن عملية البحث مازالت جارية من قبل فرق الإنقاذ "لاحتمالية وجود حالات وفاه أخري" ، حسب بيان للمحافظة.

وأفادت صحيفة "الأهرام" الحكومة أنه تم إنقاذ 17 آخرين، منهم 5 مصابين تم نقلهم إلى المستشفى.

وانقلب الأتوبيس (ميني باص) في ترعة المنصورية - الرياح التوفيقي قرب قرية "منشأة عبد النبي" في مركز أجا الكائنة علي طريق أجا - المنصورة .

وأعلن المحافظ أنه سيتم صرف تعويضات لأسر الضحايا تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه (4 آلاف دولار) لكل حالة وفاة في الحادث.