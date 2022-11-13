دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات لوزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، حول العلاقات والاختلاف الحالي بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.

تصريحات الجبير جاءت خلال مقابلة مع بلومبيرغ حيث نقلت الأخيرة على لسانه أن "العلاقة بين الرياض وواشنطن قوية بما يكفي لتجاوز الخلاف الأخير حول السياسة النفطية للمملكة".

وأوضح الجبير في المقابلة أنها "علاقة قوية للغاية، لقد شهدنا مجيء وذهاب العديد من العواصف، وشهدنا فترات صعود وهبوط، ونتحرك دائمًا نحو علاقة أقوى وأعمق وأوسع".

وعن زيارة الرئيس الصيني شي جيبينغ إلى السعودية، قال الجبير وفقا لما نقلته بلومبيرغ: "رئيس الصين سيأتي إلى السعودية وقد تم الإعلان عن ذلك منذ فترة طويلة.. السعودية والصين لديهما مصالح كبيرة على المحك. الصين هي أكبر شريك تجاري لنا، ولدينا استثمارات كبيرة في الصين، والشركات الصينية لديها استثمارات كبيرة في المملكة العربية السعودية".