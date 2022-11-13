دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي إن انفجار شارع الاستقلال في منطقة تقسيم بمدينة إسطنبول، الأحد، قد يكون مرتبطًا بالإرهاب، ووصفه بأنه "هجوم" تعمل السلطات على تحديد المسؤولين عنه.

وقٌتل ما لا يقل عن 6 أشخاص وأصيب 53 آخرون في الانفجار، حسبما أعلن محافظ إسطنبول علي يرلي كايا.

وقال رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي: "ربما يكون من الخطأ أن نجزم بأن انفجار شارع الاستقلال عمل إرهابي، لكن التطورات الأولية والمعلومات التي تلقيناها من الوالي تشير إلى ذلك".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه وفقا للمعلومات الأولية، لعبت امرأة دورًا في الانفجار وأن رئيس شرطة إسطنبول والسلطات في مكتب حاكم إسطنبول يراجعون لقطات كاميرات المراقبة.

وتابع: "سيتم تحديد جميع الشخصيات المسؤولة ومعاقبتهم". وأضاف: "ليكن شعبنا على ثقة من أن منفذي تفجير شارع الاستقلال سينالون العقاب الذي يستحقونه".

وقال أردوغان: "أترحم على إخواننا الذين توفوا جراء التفجير في شارع الاستقلال وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين"، حسبما أوردت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وأضاف أردوغان أن "مساعي التحكّم بتركيا وشعبها عبر الإرهاب لم ولن تحقق هدفها".