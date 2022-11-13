دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت دولة الإمارات استهداف جماعة الحوثي ميناء قنا التجاري في محافظة شبوة جنوبي اليمن من خلال طائرات مسيرة مفخخة.

في بيان لها، السبت، اعتبرت وزارة الخارجية الإماراتية الهجوم "تصعيدًا خطيرًا، وتحديًا سافرًا للمجتمع الدولي، وللمساعي المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية".

في وقت سابق، أدانت دول عربية بينها مصر والسعودية الهجوم. وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن إن "هجمات الحوثيين المتكررة على الملاحة الدولية تمثل إهانة للمبادئ الأساسية لقانون البحار".

ودعت البعثة الحوثيين إلى وقف الهجمات، قائلة إنهم أظهروا "مجددًا الفشل في منح الأولوية للشعب اليمني. إن الحرب الاقتصادية لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية".

كان الحوثيون قد صعدوا هجماتهم منذ عدم تجديد اتفاق الهدنة في أكتوبر/ تشرين الأول. واستهدف بعضها منشآت نفطية.