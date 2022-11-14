شقيقة علاء عبدالفتاح تتلقى رسالة تؤكد أنه على قيد الحياة

(CNN)-- تلقت سناء سيف، شقيقة الناشط المصري - البريطاني المضرب عن الطعام علاء عبد الفتاح رسالة تؤكد أنه على قيد الحياة.

وقالت سيف، في تغريدة يوم الاثنين: "أنا مرتاح للغاية. تلقينا للتو رسالة من السجن إلى والدتي، علاء على قيد الحياة، يقول إنه يشرب الماء مرة أخرى اعتبارًا من 12 نوفمبر/ تشرين الثاني".

وقال محامي الأسرة خالد علي في منشور على فيسبوك، الاثنين، إن عبدالفتاح كتب في الرسالة أيضًا أنه "بخير وتحت إشراف طبي".

يأتي ذلك بعد تصاعد القلق على حياة الناشط الشهير الذي صعد إضرابه عن الطعام في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني عندما رفض شرب الماء. وسُجن على مدار تسع سنوات بعد أن أصبح صوتًا رائدًا في انتفاضة 2011 في البلاد.

وقالت سناء سيف إن شقيقها وعد في رسالته بـ"قول المزيد بأسرع ما يمكن"، فيما قال خالد علي في تحديثه إنه ينتظر إذنًا من النيابة لزيارة عبد الفتاح في السجن.

وأضافت سناء، في تغريدتها: "إنه بالتأكيد خطه. دليل على الحياة، أخيرًا. لماذا توقفوا عنا لمدة يومين؟!".

وألقت الحالة الصحية المتدهورة لعبد الفتاح بظلالها على قمة المناخ (COP 27) المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية.

ورد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على تحذيرات عائلة عبد الفتاح من أن الناشط قد يموت خلال القمة، وأخبر بيكي أندرسون مراسلة CNN الأسبوع الماضي أنه ربما كانت هناك "فكرة خاطئة".

وعلى الرغم من دعوات المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وحتى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للتدخل، قال شكري إن وضع عبد الفتاح "مسألة قضائية"، وأنه تلقى "محاكمة عادلة".