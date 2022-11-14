الملك سلمان وولي العهد السعودي يعزيان أردوغان بضحايا "انفجار تقسيم"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، بتعازيهما للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بضحايا الانفجار الذي استهدف منطقة "تقسيم" في مدينة إسطنبول التركية.

وقال الملك سلمان خلال الاتصال وفق ما نقلته قناة الإخبارية الرسمية السعودية: "ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي ونشارككم ألم هذا المصاب"، حسب قوله.

وتابع العاهل السعودي قائلا: "نتمنى للمصابين الشفاء العاجل ونسأل الله أن يجنب بلادكم وشعبكم كل سوء ومكروه"، على حد تعبيره.

من جانبه، قال ولي العهد السعودي: "علمت بنبأ التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة تقسيم وسط إسطنبول وما نتج عنه من وفيات وإصابات وإنني إذ أُدين واستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، أبعث لكم ولشعب تركيا ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة وأسأل المولى القدير أن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل"، على حد تعبيره.

وكان قد أسفر الانفجار الذي وقع في إسطنبول عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين، وأعلن وزير الداخلية التركي القبض على السيدة المشتبه بها بتنفيذ الهجوم.