تفاعل على أسلوب جلسة محمد بن زايد ومحمد بن سلمان على هامش قمة العشرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من لقاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، الثلاثاء، على هامش قمة العشرين.

وأبرز نشطاء الأسلوب الذي بدت عليه الجلسة و"البعد عن الرسميات".

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قد ذكرت أنه جرى خلال اللقاء "تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الأخوية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وأضافت الوكالة أن اللقاء حضره "صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، والوفد الرسمي لسمو رئيس دولة الإمارات".