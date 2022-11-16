أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على "ستة موظفين كبار في إذاعة جمهورية إيران الإسلامية (IRIB)، المؤسسة الإعلامية الإيرانية التي تديرها الدولة والتي بثت مئات الاعترافات القسرية لمحتجزين إيرانيين ومزدوجي الجنسية ودوليين في إيران".

كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على "IRIB" في عام 2013، لـ"تورطها في أنشطة الرقابة الحكومية الإيرانية"، حسب بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء.

وقالت الخزانة الأمريكية إن هيئة الإذاعة والتلفزيون والشركات التابعة لها "ليست كمنافذ إعلامية موضوعية ولكن كأداة حاسمة في حملة القمع والرقابة الجماعية للحكومة الإيرانية ضد شعبها".

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي نيلسون: "إن اعتماد الحكومة الإيرانية المنهجي على الاعترافات القسرية يوضح رفض الحكومة قول الحقيقة لمواطنيها والمجتمع الدولي".