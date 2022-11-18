خاشقجي وقيم المملكة.. وزير خارجية السعودية يوضح ما دار بين بايدن ومحمد بن سلمان

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية لشبكة CNN إن البيت الأبيض شارك في منح الحصانة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الدعوى القضائية الفيدرالية ضده بشأن مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، مشيرا إلى أن تعيين الأمير محمد بن سلمان رئيسا للوزراء "حسم الأمر" من وجهة نظر قانونية.

بالنسبة للبيت الأبيض، جاء القرار في نهاية المطاف استنادا إلى أهمية التمسك بالسابقة القضائية والقانون الدولي وضمان أن تدعم البلدان الأخرى نفس الحصانة تجاه الرؤساء الأمريكيين في المستقبل.

وقال المسؤول: "لم يكن من الصعب التوصل لاستنتاج حول اتساق القرار مع القانون الدولي أو التشريعات"، وأردف: "فلنقل إننا لم نتخذ هذا القرار، ما الذي سيمنع الحكومات الأخرى من عدم منح الحصانة نفسها لأي رئيس أمريكي في المستقبل؟".

وتابع المسؤول قائلا إن تعيين محمد بن سلمان كرئيس للوزراء حسم بشكل فعال مسألة الحصانة من وجهة نظر قانونية، لكنه أقر بأنه كان بإمكان الولايات المتحدة اختيار ألا تؤثر في الدعوى القضائية.

وأوضح المسؤول الأمريكي: "التزام الصمت كان خيارا، لكننا قررنا أن نتخذ قرارا يتماشى مع السابقة القضائية وهو ما شعرنا أنه الأمر المناسب".

وشدد المسؤول على أن "لا علاقة" للقرار بالعلاقات بين واشنطن والرياض أو بعملية إعادة التقييم المستمرة لهذه العلاقات.

وأضاف المسؤول: "لقد كنا نفهم الانتقادات التي سنتلقاها، لكننا رأينا أنه من الضروري الالتزام بالسابقة القانونية".