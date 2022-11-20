مسؤول بـ"قسد": مقتل 11 منهم صحفي في سوريا بعمليات تركيا الجوية

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
صورة ارشيفية لمقاتلة تركية
Credit: Yiannis Kourtoglou/AFP via Getty Images

(CNN)-- قُتل 11 شخصًا في سوريا، بينهم صحفي، بعد أن نفذت تركيا "عملية جوية" في سوريا والعراق مساء السبت، بحسب رئيس الإعلام في قوات سوريا الديمقراطية أو ما يُعرف بـ"قسد"، فرهاد الشامي.

وقال الشامي إن الضربات الجوية طالت شمال وشرق سوريا ودمرت مستشفى في كوباني ومحطة كهرباء في ديريك ودمرت صوامع حبوب.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا بالجانب العراقي.

وكان وزير الدفاع التركي قد هنأ، الأحد، القوات الجوية لبلاده، على ما وصفها بعملية جوية "ناجحة" في مناطق العراق وسوريا، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

تابعونا عبر

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.