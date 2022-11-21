دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، جدلًا بتغريدة أشاد فيها باستضافة قطر لبطولة كأس العالم لكنه هاجم دورها في المنطقة، مبررا في الوقت نفسه حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لافتتاح البطولة في قطر.

وقال علاء مبارك عبر حسابه على تويتر: "نجاح كبير نفتخر به جميعا باستضافة أول مونديال على أرض عربية، قطر؛ لكن لن ننسى أنها ركبت موجة الخريف العربي"، في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها عدة دول في المنطقة وعُرفت باسم "الربيع العربي".

وأضاف علاء مبارك أن قطر "تبنت مشروعًا هدامًا لتفتيت المنطقة من الداخل وتضليل الرأي العام عبر إعلامها ودورها في دعم جماعة إرهابية وكانت ملاذًا لهم بعد هروبهم كما تورطت في قضية التخابر"، على حد قوله.

وتوترت العلاقات بين مصر وقطر بعد الإطاحة بحكم الرئيس الراحل محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين عام 2013، حتى بدأت تتحسن مع اتفاق العلا مطلع عام 2021 لإنهاء مقاطعة مصر والسعودية والإمارات والبحرين لقطر.

وجمعت تغريدة علاء مبارك أكثر من 4 آلاف تعليق بين مؤيد ومعارض. ومع التفاعل على التغريدة، رد علاء مبارك على بعض التعليقات كان في مقدمتها تعليقا عن حضور السيسي.

وقال أحد المعلقين على تغريدة علاء مبارك: "هذا صحيح مائة بالمائة وكان لزاما على الرئيس المصري عدم الحضور".

ورد علاء مبارك قائلا: "بالعكس بطولة رياضية عالمية ولأول مرة تقام على أرض دولة عربية، وحضور الرئيس مهم خاصة في تواجد كثير من الرؤساء وهذه فرصة ربما لعقد بعض اللقاءات".

وقال مغرد آخر تعليقا على تغريدة علاء مبارك: "لكل داء دواء يستطبّ به إلا الحماقة أعيت من يداويها. سمو أمير قطر قال مونديال قطر لكل العرب حيث حرصت القيادة القطرية بأن تكون السواعد العربية هي مصدر القوة للبطولة من حيث التنظيم إلى آخر لحظة".

ورد علاء مبارك عليه قائلا: "الآن تتذكر السواعد العربية! أن يسقط قناعك فهذا أمر محرج لكن أن تعيد ارتدائه فهذا يجعلك مثيرا للشفقة"، بحسب تعبيره.

وردا على تساؤل أحد المعلقين حول التخابر، قال علاء مبارك إنه "حكم محكمة النقض المصرية على الرئيس السابق محمد مرسي بالسجن المؤبد في قضية التخابر مع قطر عندما كان رئيسًا للبلاد".

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