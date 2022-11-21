العراق يدين القصف الإيراني لإقليم كردستان

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت الحكومة العراقية، الإثنين، إنها "ترفض رفضًا قاطعًا، وتدين بشدة القصف الإيراني بالطائرات المسيرة والصواريخ على إقليم كردستان العراق".

وأضاف بيان لوزارة الخارحية العراقية: "الهجمات المتكررة التي تنفذها القوات الإيرانية والتركية بصواريخ وطائرات مسيرة على إقليم كردستان، تعد خرقا لسيادة العراق، وعملا يخالف المواثيق والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين البلدان".

وقال البيان إن "الحكومة العراقية تؤكد على ألا تكون أراضي العراق مقرًا أو ممرًا لإلحاق الضرر والأذى بأي من دول الجوار، كما ترفض أن تكون ساحة للصراعات وتصفية الحسابات لأطراف خارجية".