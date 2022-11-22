موجة جديدة من الاحتجاجات.. و"القمع الدموي" يزداد في المناطق الكردية بإيران

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الداخلية الإيرانية، أحمد وحيدي، إن السعودية وبريطانيا "تحقدان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، متهما الدولتين بـ"التحريض" على الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ موت الشابة مهسا أميني بعد احتجازها من قبل "شرطة الأخلاق" الإيرانية.

وزعم وحيدي أن السعودية تمول الشبكات الإعلامية المناوئة لبلاده، مثل قناة "إيران إنترناشيونال". وأضاف أن قناة BBC الناطقة بالفارسية "تحرض على الشغب، وتنشط بدعم وتمويل بريطانيا"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

ودعا وحيدي الأحزاب والتيارات السياسية والشخصيات البارزة في بلاده، إلى أن "تتخذ مواقف واضحة من المشاغبين والمجموعات التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار الإيرانيين".

وأضاف وحيدي أنه "ينبغي على الشخصيات السياسية والتيارات المختلفة، أن تعلن، في سياق حماية الاستقلال والأمن والاستقرار والمصالح الوطنية، عن موقف صريح إزاء مؤامرات العدو السافرة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، بحسب تعبيره.

وتابع وزير الداخلية الإيراني بالقول إن "التيارات المعادية للثورة الإسلامية، سخرت كافة الطاقات الإعلامية لديها، في خدمة الحرب التركيبية التي تشنها لزعزعة استقرار وأمن الجمهورية الإسلامية اليوم، وبما يستدعي من الجميع أن يستعد بكل وعي ويقظة لمواجهة هذه المؤامرات العدائية".

وشدد وزير الداخلية على ضرورة "التصدي للهجمة الإعلامية الشرسة، وتفويت الفرصة على الأعداء في تحقيق مآربهم البغيضة، لتشويه سمعة القوات الأمنية وقوة التعبئة".