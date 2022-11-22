إيران تعلق على إعلان السعودية عن زيارة مرتقبة لرئيس الصين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، يوم الاثنين، عن إعلان السعودية عن زيارة مرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المملكة، إن الصين "بلد مهم بالنسبة لنا، ونرحب بدورها الريادي في تعزيز العلاقات والتعاون الإقليمي".

وأضاف كنعاني، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "علاقاتنا مع الصين جيدة للغاية وقوية ومبنية على المصالح المشتركة"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وذكر المتحدث عن العلاقات الدبلوماسية بين بلاده والسعودية: "أکدنا مرارا أن المفاوضات أدت إلى تفاهمات، وإذا تحولت التفاهمات إلى إجراءات على أرض الواقع ستوفر الأرضیة لتحسين العلاقات، وما زلنا ننتظر هذه الإجراءات".

يذكر أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أعلن، في أكتوبر/ تشرين الأول، عن زيارة مرتقبة للرئيس الصيني، وعقد 3 قمم خلال الزيارة، مؤكدا على "العلاقات التاريخية والمتينة" بين البلدين، بحسب تعبيره.

وعن الهدنة في اليمن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "نحن نهتم بالشأن اليمني ولإيران وسلطنة عمان دور بناء لإنهاء الأزمة في هذا البلد"، وأضاف أن "إيران تشجع الهدنة المستقرة في اليمن، وتشكيل الحكومة الوطنية".