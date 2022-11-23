زلزال شدته 6 درجات يضرب غرب تركيا

(CNN)-- ضرب زلزال بلغت قوته 6.0 درجات غرب تركيا، يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، وفقا للمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

وقال المركز إن الزلزال كان على عمق يبلغ كيلومترين.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء أن الزلزال ضرب ولاية دوزجة شمال غربي البلاد، وشعر به سكان مدينة إسطنبول والولايات المجاورة.

وشعرت مراسلة شبكة CNN في إسطنبول، جومانا كرادشة، بالزلزال أيضا، حيث شعر به سكان أجزاء مختلفة من المدينة.

ونقلت الوكالة عن إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) قولها إن الزلزال وقع في الساعة 04.08 بالتوقيت المحلي في قضاء "غول ياقا" بولاية دوزجة، وكان على عمق 6.81 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وبحسب "الأناضول"، لم تصدر أي بيانات رسمية حول تسجيل خسائر جراء الزلزال، ونقلت عن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قوله إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار حتى الآن.