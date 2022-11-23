الإذاعة الإسرائيلية تعلن عن وقوع انفجار ثان في القدس

القدس (CNN)-- قالت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان نيوز" إن انفجارا آخر وقع في القدس صباح اليوم الأربعاء، مضيفة أنه "لم ترد انباء عن سقوط ضحايا في هذا الانفجار"، حتى كتابة هذا التقرير.

قال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إنهم يحققون ويبحثون عن المشتبه بهم وراء انفجارين صباح الأربعاء في القدس.

وأضافت الشرطة إن 11 شخصا على الأقل أصيبوا في الانفجار الأول الذي وقع الساعة 7:05 صباحا بالتوقيت المحلي في محطة حافلات في القدس بالقرب من مدخل المدينة وفقا للتقارير الأولية.

وتابعت الشرطة أن انفجارا ثانيا وقع في حوالي الساعة 7:35 صباحا بالتوقيت المحلي بالقرب من تقاطع "راموت" بالمدينة، تم إجلاء 3 أشخاص من مكان الحادث بينهم قاصر.