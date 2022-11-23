(CNN)-- قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روب مالي، يوم الثلاثاء، إن تقرير شبكة CNN حول العنف الجنسي ضد المتظاهرات في إيران هو "تذكير بالوضع الحرج الذي يعيشه الشعب الإيراني، وإلى المدى الذي سيذهب إليه النظام في محاولته غير المجدية لإسكات المعارضة".

وأضاف مالي، عبر حسابه على تويتر، أن أعمال العنف الجنسي التي ارتكبها مسؤولون إيرانيون والتي ذكرها التقرير "لا توصف".

وكانت CNN جمعت شهادات، من خلال مقابلات موثقة، تكشف نمطًا مرعبًا من الوحشية من قبل النظام الإيراني حيث يتم استخدام العنف الجنسي والاغتصاب لقمع المتظاهرين وابتزازهم في بعض الحالات.

ولم يرد المسؤولون الإيرانيون بعد على طلب CNN للتعليق على "الانتهاكات" الواردة في هذا التقرير.

وتقدر جماعات حقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 326 شخصًا واعتقال ما يقرب من 14000 مع استمرار الاحتجاجات التي أشعلها موت مهسا أميني، والتي تقودها النساء إلى حد كبير.