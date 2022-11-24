سبب "العتب" على السعودية.. تصريح وزير إيراني يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحات أدلى بها حول العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بتقرير: "حول سير العلاقات بين ايران والسعودية اشار عبداللهيان الى تدخل المملكة في شؤون ايران الداخلية وقال: ’إننا في الجانب السياسي ملتزمون بما تم الاتفاق عليه في الدورة الخامسة من الحوار الايراني السعودي الذي جرى في العاصمة العراقية بغداد، وما يخص الجانب الايراني في الاتفاق تم تنفيذه لكن جوانب اخرى من الاتفاق لم يتم تنفذها من قبل السعودية‘".

وتابع قائلا: "لقد ابلغنا المسؤولين السعوديين عتبنا وانتقادنا لقيام قناة محسوبة على السعودية بالحث على الارهاب والاغتيالات خلال احداث الاسابيع الاخيرة في ايران، واوضحنا لهم ان المواقف غير البناءة لهذه القناة تتعارض مع اتفاقيات طهران والرياض في بغداد".

وأضاف: "إننا نرى ان التفاوض والتعاون بين طهران والرياض مفيد ومؤثر في استتباب الأمن والسلام في المنطقة".