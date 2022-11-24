فولكر تورك: إيران في أزمة حقوق إنسان كاملة.. ويجب إجراء تحقيقات نزيهة

موجة جديدة من الاحتجاجات.. و"القمع الدموي" يزداد في المناطق الكردية بإيران

"يختارون الجميلات".. شهادات حصرية لـCNN عن اغتصاب متظاهرات ومتظاهرين من قبل قوات النظام الإيراني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك في جلسة لمجلس حقوق الإنسان، إن إيران الآن "في أزمة حقوق إنسان كاملة"، حيث تقمع السلطات معارضي النظام.

ودعا فولكر، خلال جلسة استماع بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إيران، الخميس، إلى إطلاق "عمليات تحقيق نزيهة ومستقلة وشفافة، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران".

وشهدت إيران موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي أشعلها موت الفتاة الإيرانية من أصل كردي، مهسا أميني، 22 عاما، والتي اعتقلتها شرطة الأخلاق لعدم ارتدائها الحجاب بطريقة ملائمة.

وأضاف المسؤول الأممي: "أنه تم اعتقال أكثر من 14 ألف شخص بينهم أطفال على خلفية المظاهرات"، موضحا أن 21 شخصا منهم يواجهون حاليا عقوبة الإعدام، كما أن 6 آخرين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام.

وأكد فولكر أن الانتفاضة الإيرانية غير المسبوقة اندلعت في أكثر من 150 مدينة و140 جامعة في محافظات إيران الـ31، وأشار إلى أنهم "تلقوا تقارير تفيد بأن المتحتجين المصابين يخشون الذهاب للمستشفيات لتلقي العلاج، خشية تعرضهم للاعتقال على يد قوات الأمن".

