الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة جثة شاب إسرائيلي درزي اختُطف بجنين

القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، عن نقل جثة الشاب الدرزي الإسرائيلي الذي اختطفه مسلحون فلسطينيون في جنين إلى أسرته، مضيفًا أنه لم يتم تقديم أي شيء مقابل ذلك.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي خلال إفادة صحفية: "لم نتفاوض بأي شكل من الأشكال مع المسلحين الذين كانت الجثة بحوزتهم.. لم نعط أي شيء في المقابل. أعتقد أنهم فهموا في مرحلة ما أن العواقب المترتبة على هذا الحدث كانت ستكون صعبة للغاية على اقتصاد جنين".

من جهته نشر اوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، صورة بتعليق قال فيه: "رئيس الوزرء لابيد قال بعد إعادة جثة الشاب تيران فرو رحمه الله: ’من صميم قلبي أتقدم بخالص التعازي إلى عائلة فرو وإلى جميع أبناء الطائفة الدرزية في مصرع تيران المأسوي حيث كان من المزمع أن يحتفل تيران اليوم بعيد ميلاده ال-18.. إن إعادة جثته إلى أهله هي أقل شيء استطعنا فعله من أجل تقديم المواساة لهم.. أشكر كل من عمل خلال ال-24 ساعة الأخيرة على طي هذه الصفحة الحزينة‘".

وكانت إسرائيل قد أغلقت الطرق إلى داخل وخارج جنين، الأربعاء، وأعادت فتحها يوم الخميس بعد استعادة الجثة.