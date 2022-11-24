أمطار وسيول في السعودية.. والدفاع المدني يعلن تسجيل حالتي وفاة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت المملكة العربية السعودية، الخميس، هطول أمطار غزيرة وسيول في بعض المناطق، فيما أعلن الدفاع المدني السعودي عن تسجيل حالتي وفاة في حصيلة أولية.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني، في تصريح لقناة "الإخبارية" السعودية إنه "تم تسجيل حالتي وفاة حتى الآن، ونهيب بالجميع عدم الخروج إلا للضرورة".

وأعلن مطار الملك عبدالعزيز في جدة تأخر إقلاع بعض الرحلات الجوية بسبب الأحوال الجوية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وذكر المرصد الوطني للأرصاد أن أعلى كمية أمطار سجلتها جدة بلغت 179 ملم، متجاوزة كمية الأمطار المسجلة عام 2009.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح نشطة على: مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، حائل والقصيم، وسحب رعدية ممطرة على جازان، عسير، الباحة والمنطقة الشرقية.