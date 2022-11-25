وزير دفاع تركيا يرد على تقارير استهداف موقع مراقبة أمريكي شمال سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نفى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، التقارير التي تشير إلى استهداف موقع مراقبة أمريكي شمال سوريا ضمن العمليات التي تخوضها القوات التركية في المنطقة.

وقال الوزير وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية: "ليس من الوارد إطلاقا أن نلحق الضرر بقوات التحالف أو المدنيين.. هدفنا الوحيد هم الإرهابيون، حيثما يوجد إرهابيون هدفنا هناك، عدم الحاق الضرر بالمدنيين والبيئة أهم مبادئنا".

وأكد أكار استمرار عملية "المخلب-السيف" التي بدأت بعملية جوية واسعة ضد معاقل تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" شمالي سوريا والعراق.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي إن القوات الأمريكية تعرضت للخطر من غارة تركية بطائرة مسيرة يوم الثلاثاء على قاعدة في سوريا، لافتة إلى أنه لم يصب أي من عناصرها.