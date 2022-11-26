خامنئي يشيد بقوات "الباسيج" لدورها بقمع "مثيري الشغب"

الشرق الأوسط
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طهران، إيران (CNN)-- أشاد المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، بقوات الباسيج شبه العسكرية في البلاد لدورها في حملة القمع المميتة ضد المتظاهرين المناهضين للنظام.

ووصف خامنئي، خلال لقائه مع عناصر الباسيج في طهران يوم السبت، حركة الاحتجاج الشعبية بـ "المشاغبين" و "البلطجية" المدعومين من القوات الأجنبية، وأشاد بمقاتلي الباسيج "الأبرياء" لحماية الأمة.

ويذكر أن قوات الباسيج هي جناح من الحرس الثوري الإيراني انتشر في الشوارع مع تصاعد الاحتجاجات منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، وتقول منظمة العفو الدولية إن الباسيج قد صدرت لهم أوامر "بمواجهة المحتجين بلا رحمة".

واندلعت حركة الاحتجاج في البداية بعد وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا في حجز "شرطة الأخلاق" الإيرانية.

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