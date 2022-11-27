مصر.. سقوط طائرة مقاتلة خلال طلعة تدريبية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، الأحد، عن سقوط طائرة مقاتلة خلال تنفيذ إحدى الأنشطة التدريبية.

جاء ذلك في بيان للمتحدث نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، وقال فيه: "في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم الأحد الموافق 27 / 11 / 2022 سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فني.."

وأضاف المتحدث أن طاقم الطائرة نجا من دون حدوث أي أضرار بمنطقة سقوط الطائرة، التي لم يحددها.

ولفت المتحدث العسكري إلى أنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة، من دون تقديم تفاصيل إضافية.