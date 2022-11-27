دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن نظيره المصري عبدالفتاح السيسي كان "سعيدًا للغاية" بعد لقائهما الأول في قطر، على هامش افتتاح بطولة كأس العالم.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان قوله إن نظيره المصري عبدالفتاح السيسي "سعيد للغاية" إثر لقائهما في قطر، الأحد الماضي.

وقال أردوغان إن مسار تطبيع العلاقات بين البلدين سيتواصل على المستوى الوزاري.

وكشف أردوغان أن مباحثاته مع السيسي في قطر دامت لمدة 45. وهي الأولى من نوعها منذ توتر العلاقات بين البلدين في 2013 وما تلى ذلك من خلافات بشأن قضايا إقليمية، لا سيما الأزمة في ليبيا.

وقال أردوغان: "يمكن أن تعود الأمور إلى نصابها (في العلاقات) مع سوريا في المرحلة القادمة مثلما جرى مع مصر فليست هناك خصومة دائمة في السياسة"، حسب وكالة الأناضول.

وبشأن العمليات العسكرية التركية الجارية في شمالي سوريا والعراق، قال أردوغان إن "تركيا لها حق التصرف في المناطق التي حددتها خارج حدودها من أجل حماية أمنها، ولا يمكن لأحد أن يمنعها من استخدام هذا الحق".