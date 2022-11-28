دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أسفرت جهود دولية مشتركة عن ضبط 49 مطلوبًا في جرائم غسيل أموال والاتجار في المخدرات العابرة للحدود، بينهم 6 أهداف أو متهمين "شديدي الأهمية" في دبي، حسب بيان للشرطة الأوروبية (أيروبول).

وقالت "أيروبول"، في بيان حول ما سمته "عملية ضوء الصحراء"، إن المتهمين شكلوا ما كان يُعرف باسم "الكارتل الخارق"، الذي سيطر على حوالي ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا.

وتأتي هذه الاعتقالات تتويجًا لتحقيقات موازية أجريت في إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا والإمارات العربية المتحدة..

وأشارت الشرطة الأوروبية إلى أن حجم استيراد الكوكايين إلى أوروبا تحت سيطرة وقيادة المشتبه بهم كان "هائلاً"، وتم ضبط أكثر من 30 طناً من المخدرات من قبل سلطات إنفاذ القانون على مدار التحقيقات.

في حين شكر نائب رئيس الوزراء الإماراتي وزير الداخلية، الشيخ سيف بن زايد، شرطة دبي على مساهماته مع الفريق الدولي وعلى رأسه كالة اليوروبول، وجهودهم في إنجاح "عملية ضوء الصحراء".

وأكد الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إن العملية جاءت تأكيدًا على جهود دولة الامارات في مكافحة جرائم غسل الأموال ومحاربة العصابات الإجرامية المُنظمة من خلال التنسيق والتعاون الدولي المستمر في هذا المجال، حسب بيان لشرطة دبي.