عمّان، الأردن (CNN)-- قال مسؤول في وزارة الزراعة الأردنية، الأربعاء، إن الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر قطيعًا من الأغنام يدور في حركة دائرية يتعلق بسلوك "الأمهات والمواليد الجدد" من أفراد القطيع، مؤكدا أن سلسلة من الفحوصات والإجراءات تم اتخاذها للتحقق من وجود أي عدوى مرضية أو سلوك مرضي.

وأوضح المتحدث الاعلامي باسم وزارة الزراعة الأردنية، لورانس المجالي، في تصريح لموقع CNN بالعربية، إن الوزارة رصدت موقع الحادثة بمجرد تناقل مقطع الفيديو ،ت وتبيّن أنه يعود لحظيرة من القطيع في محافظة الكرك (نحو 124 كيلومترًا) جنوب العاصمة عمّان، وأن أحد المواطنين قد التقط الفيديو ما أثار جدلا بين الأهالي في المنطقة بالرغم من أن الفيديو لا يتعدى دقائق.

وبيّن المجالي، أن حركة الدوران لم تستمر سوى لدقائق وأنها مرتبطة بسلوك الأمهات التي كانت تبحث عن مواليدها بعد عودتها من المرعى خارج الحظيرة بحسب تحليل فرق الوزارة، وأن كل واحدة عادت إلى مكانها بعد عثورها على مواليدها، فيما بيّن أن الفحص عبر اللجان المتخصصة أكد سلامة القطيع وخلوه من أي مرض.

وفيما يخص بعض التعليقات المتعلقة باحتمالات إصابة القطيع بعدوى بكتيرية تسبب هذه الحركة الدورانية، قال المجالي إن أية إصابات بكتيرية لا يمكن أن تصيب القطيع مرة واحدة.

وأضاف: "لقد راقبنا الموضوع وسنواصل متابعته لاحقا ومازلنا نرصد واطلعنا على ما تم تداوله من تقارير صحفية خارجية حول دوران قطيع في الصين."

وحاولت CNN بالعربية التواصل مع الشاب صاحب الفيديو، إلا أنه امتنع عن التصريح لوسائل الاعلام بعد نشره للفيديو عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، إذ قام بحذفه. وقال مصدر مقرب من الشاب إنه صوّر المقطع لقطيع الأغنام لمدة قصيرة فيما قدّر استمرار حركة دوران القطيع لنحو 10 دقائق، وفقا له دون أن تتمكن CNN من التحقق من مصدر آخر .

وعزا المصدر شطب الشاب للفيديو إلى ردود فعل بعض الأهالي في المنطقة التي التقطه فيها.