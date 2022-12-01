الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، وزير خارجية الكويت، يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مؤتمر كوب 27 بشرم الشيخ، في 7 نوفمبر تشرين الثاني 2022.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافقت لجنة في البرلمان الأوروبي، الخميس، على إعفاء الكويتيين والقطريين والعمانيين من دخول منطقة الشنغن لمدة 90 يومًا، وذلك بشرط وقف تطبيق عقوبة الإعدام، حسبما أوردت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وبحسب الوكالة، فإن لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي "قد اشترطت في موافقتها على إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة الشنغن، وقف عقوبة الإعدام، من خلال مفاوضات ثنائية بين الجانبين وذلك قبل سريان الإعفاء".

وأشارت اللجنة إلى أن شرط الموافقة على إعفاء الحصول على تأشيرة سابقة لدخول منطقة "الشنغن" لمدة 90 يومًا من تاريخ الدخول في كل 6 أشهر، يطبق كذلك على كل من مواطني قطر وسلطنة عمان والإكوادرو.

وفقاً لما نشرته لجنة الحريات في البرلمان الأوروبي عبر حسابها في تويتر، فإنه في حالة الكويت، يدعم أعضاء البرلمان الأوروبي حرية التأشيرة بشرط وقف تطبيق عقوبة الإعدام، التي يجب أن تكون سارية قبل تنفيذ حرية التأشيرة من خلال المفاوضات الثنائية.

وقال بيان اللجنة، الخميس، إن أعضاء البرلمان الأوروبي لاحظوا أن هناك مخاوف جدية بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الكويت وقطر وعمان، لاسيما في ما يتعلق بحقوق العمال وحقوق المرأة وحرية الدين وحرية التعبير والحق في التجمع والتعذيب وعقوبة الإعدام، ويعتقدون أنه يمكن استخدام حرية التأشيرة لتطوير الشراكة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج.

وأضاف بيان اللجنة أن أعضاء البرلمان الأوروبي يعتقدون أنه يجب إلغاء الإعفاءات من التأشيرة إذا لم يكن هناك تقدم في تلك المجالات.