أمريكا تبلغ تركيا بمعارضتها لشن عملية عسكرية جديدة في سوريا

نشر الخميس ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2022

(CNN)-- أبلغ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يوم الأربعاء، نظيره التركي خلوصي آكار بأن "الولايات المتحدة تعارض شن أنقرة عملية عسكرية جديدة في سوريا، وأنها تشعر بالقلق من الضربات الجوية التركية التي تهدد الأفراد الأمريكيين في المنطقة".

ووفقا لبيان لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، دعا أوستن، خلال محادثة عبر الهاتف، آكار إلى وقف التصعيد في شمال سوريا، وأكد على "المعارضة القوية" من قبل البنتاغون لقيام تركيا بعملية عسكرية جديدة.

وأضاف البيان أن وزير الدفاع الأمريكي قدم تعازيه في ضحايا الهجوم الذي شهدته مدينة اسطنبول وكذلك الهجمات الأخرى التي وقعت في جنوب تركيا، وجدد التأكيد على "أهمية العلاقة الاستراتيجية"بين واشنطن وأنقرة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت، يوم الثلاثاء، تقليص عدد الدوريات مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ضد تنظيم "داعش" في سوريا حيث قالت"قسد" إن الغزو التركي يبدو "وشيكا".

وقال المتحدث باسم "البنتاغون"، بات رايدر، في إيجاز صحفي، الثلاثاء: "نحن نواصل تركيزنا الشديد على مواجهة تهديد (داعش)، والغزو البري سيعرض للخطر بشدة المكاسب التي حققها العالم بشق الأنفس ضد (داعش)، وسيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة".

وأضاف أن الولايات المتحدة لم تعيد نشر قوات في المنطقة، وليس لديها "قدرة متضائلة".

وكانت غارة جوية تركية شُنت على قاعدة في شمال سوريا استخدمها التحالف بقيادة الولايات المتحدة لهزيمة "داعش"، في الأسبوع الماضي، هددت سلامة الأفراد الأمريكيين العاملين في المنطقة.

ولدى الولايات المتحدة ما يقرب من 900 جندي في سوريا.