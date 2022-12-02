نشر الجمعة ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الأردني، يوم الجمعة، إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

ونقلت قناة "المملكة" الرسمية عن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله إن "قوات حرس الحدود، وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري، وإدارة مكافحة المخدرات رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وأضاف: "تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى فرارهم إلى داخل العمق السوري".

وتابع المصدر: "بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، تم العثور على 182 كف حشيش و 194 ألف حبة كبتاغون، وسلاح ناري بالإضافة إلى كمية من الذخائر، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وأكد أن القوات المسلحة الأردنية "ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".