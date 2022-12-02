دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الإعلامي السعودي، عبدالله آل هتيلة، على تغريدة للقيادي الحوثي، محمد البخيتي تطرق فيها لموضوع وصول ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان للسلطة.

وغرد البخيتي الذي يشغل منصب "محافظ ذمار" لدى جماعة الحوثي على صفحته بتويتر قائلا: " كيف تمكن محمد بن سلمان من ان يصل الى السلطة بسهولة رغم وجود اعمامه ووجود أربعة من إخوانه أكبر سنا منه، وكيف تمكن من أن يقصي المؤسسة الدينية القوية بهذه البساطة؟.. لو لم يعلن الحرب الشاملة على اليمن في إطار تحالف دولي واسع عندما كان وزيرا للدفاع لما تمكن من تحقيق كل ذلك".

ليرد آل هتيلة على التغريدة السابقة قائلا على صفحته الرسمية بتويتر: " الأخ محمد.. أنت تعرف أن ولي العهد سيدي الأمير محمد بن سلمان يحظى بدعم الأسرة المالكة ويقف خلفه شعب جبّار ومليارات البشر من المسلمين في أنحاء العالم، وأنت تعلم أنه سيقود اعمار اليمن بعد استعادة الدولة اليمنية.. أما أسلوبك فعفى عليه الزمن ومستهلك إلا إذا كان من قيم المسيرة القرآنية".

وعلق صاحب حساب عشق بن محمد بن سعيدان على البخيتي قائلا: "يا محمد انت تحاول اقحام نفسك بالقوة في السياسة وهي والله ليست لك ولا انت لها، حتى من خلال تغريدتك وحروفك وكلماتك يتضح جلياً انك بسيط الثقافة وضحل الفكر، ما نسخته أسطوانة مشروخة حاول تنسخ شي جديد أو جرب تقول كلام من انتاج فكرك الشخصي".