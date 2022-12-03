نشر السبت ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، السبت، اعتراضه "ثاني أكبر شحنة أسلحة غير مشروعة" في غضون شهر، كانت على متن سفينة صيد "على طول طريق بحري من إيران إلى اليمن".

وأوضح الأسطول الخامس، الذي يتمركز في مملكة البحرين، أن "القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط اعترضت سفينة صيد كانت تهرب أكثر من 50 طناً من طلقات الذخيرة والصمامات والوقود للصواريخ في خليج عمان".

وعثر أفراد البحرية الذين يعملون من قاعدة "يو إس إس لويس بي بولير" البحرية الاستكشافية، على "أكثر من مليون طلقة من عيار 7.62 ملم. 25,000 طلقة ذخيرة عيار 12.7 ملم؛ ما يقرب من 7000 فتيل تقارب للصواريخ؛ وأكثر من 2100 كيلوغرام من الوقود الدافع لإطلاق قذائف صاروخية".

قال نائب الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس الأمريكي والقوات البحرية المشتركة: "يُظهر هذا الحظر الكبير بوضوح أن نقل إيران غير القانوني للمساعدات الفتاكة والسلوك المزعزع للاستقرار مستمر".

وأشار كوبر إلى أن التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة أو بيعها أو نقلها إلى الحوثيين في اليمن ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقانون الدولي.

في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعترض الأسطول الخامس الأمريكي سفينة صيد كان على متنها عشرات الأطنان من الأسلحة والمواد المستخدمة في صناعة الصواريخ والمتفجرات.