نشر الأحد ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2022

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أصدر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تحذيرًا من الانحراف عن حل الدولتين مع إسرائيل والفلسطينيين، قائلاً: "إن أي شيء يأخذنا بعيدًا عن الدولتين يضر بأمن إسرائيل وهويتها على المدى الطويل".

في حديثه إلى مؤتمر J Street National، تأتي تصريحات بلينكن في الوقت الذي من المتوقع أن يتولى بنيامين نتنياهو السلطة كرئيس لوزراء إسرائيل مرة أخرى ويبدو أنه يشكل حكومة يمينية متطرفة.

رفض بلينكن التحدث إلى الأفراد المحددين الذين يؤيدهم نتنياهو نفسه خلال مقابلته على شبكة CBS، الأحد.

قال بلينكن: "تركيزنا أقل على الشخصيات وأكثر على السياسات. الشيء المهم هو ما هي السياسات التي تتبعها الحكومة، الحكومة أو الحكومة القادمة تعرف على الأقل وجهات نظرنا حول عدد من هذه القضايا، لكن لدينا التزامًا مطلقًا بأمن إسرائيل، وهذا لن يتغير. وكما فعلنا دائمًا في الماضي، سنتحدث مباشرة مع بعضنا البعض. سنكون واضحين للغاية بشأن ما نفكر فيه وما نؤمن به مع حلفائنا الإسرائيليين".

وقال بلينكن، خلال المؤتمر، إن مرتكبي أعمال العنف الأخيرة في الضفة الغربية يجب أن يواجهوا "عدالة متساوية بموجب القانون".

وأضاف أن الولايات المتحدة "ستعارض أي أعمال تقوض آفاق حل الدولتين بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التوسع الاستيطاني والتحركات نحو ضم الضفة الغربية وتعطيل الوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة وعمليات الهدم والإخلاء والتحريض على العنف".