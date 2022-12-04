مصطفى بكري ينعى لـCNN الإعلامي المصري مفيد فوزي

نشر الأحد ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2022

القاهرة، مصر (CNN)-- أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، وفاة الإعلامي الراحل مفيد فوزي عن عمر يناهز 89 سنة، بإحدى المستشفيات الخاصة بعد صراع مع المرض، وسيتم نقل جثمانه لأداء صلاة الجنازة بكنيسة المرعشلي بمنطقة الزمالك ظهر اليوم الأحد.

أوضح بكري، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الإعلامي الراحل كان يخضع للعلاج بإحدى المستشفيات الخاصة منذ ما يقارب من شهر بمستشفى الصف بعد معاناته من مرض بالمعدة، قبل أن يرحل عن عالمنا صباح اليوم، مشيرًا إلى أن الدولة ورئاسة الجمهورية كانت تتابع الحالة الصحية للراحل باستمرار، ولم تدخر جهدًا في توفير الرعاية الصحية له خلال فترة مرضه.

قال النائب مصطفى بكري، والذي رافق الراحل خلال فترة مرضه، إن الإعلامية آمال العمدة زوجة الراحل مفيد فوزي، توفت بنفس المستشفى منذ عدة سنوات.

وتابع: "الراحل مفيد فوزي كان صحفيًا متميزًا وترأس مجلة صباح الخير، كما كان محاورًا شهريًا ومتواصل مع المواطنين، واشتهر بحواراته الجريئة وقضى عشرات السنين بمهنة الصحافة".

بدأ الراحل مفيد فوزي مشواره بالعمل بجريدة صباح الخير وذلك عقب تخرجه مباشرة من قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة القاهرة، وبعدها انتقل للعمل في مبنى الإذاعة والتليفزيون ماسبيرو محاورًا لكبار الفنانين والمسئولين والشخصيات العامة أبرزها محمد حسني مبارك، ورؤساء الوزراء السابقين، ووزراء الداخلية، والأديب الراحل نجيب محفوظ.

وارتبط مفيد فوزي بالتقديم التليفزيوني، واستمر في العمل لسنوات طويلة حتى أنه في حوار سابق صرح: "الموت الحالة الوحيدة التي سأتوقف فيها عن مزاولة المهنة".