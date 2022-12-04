رئيس إسرائيل يجري أول زيارة رسمية إلى البحرين

نشر الأحد ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، الأحد، أول زيارة رسمية إلى مملكة البحرين منذ تطبيع العلاقات بين البلدين في عام 2020.

والتقى هرتسوغ العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأجرى الاثنان مباحثات تتناول تعزيز علاقات التعاون الثنائي، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

في إيجاز صحفي، قال وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، إن الملك رحب بزيارة هرتسوغ، وثمّن "التطورات التي شهدتها العلاقات بين البلدين، منذ توقيع اتفاق مبادئ إبراهيم وإعلان تأييد السلام، مما يفتح آفاقًا أرحب أمام نشر ثقافة السلام وتعزيز الأمن والاستقرار والسلم في منطقة الشرق الأوسط والعالم".

وقال الزياني إن الملك كد للرئيس الإسرائيلي "موقف البحرين الثابت والداعم لتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام الذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والذي سيؤدي إلى الاستقرار والنماء والازدهار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وجميع شعوب المنطقة".

وقال وزير الخارجية البحريني إن الجانبين أعربا عن الارتياح للمستوى المتطور في العلاقات الثنائية وما تحقق من خطوات إيجابية في العديد من المجالات.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الإسرائيلي دولة الإمارات في وقت لاحق.