نشر الاثنين ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الشرطة السعودية عن اتخاذ إجراءات نظامية ضد مخالفين لنظام مكافحة التحرش ولائحة الذوق العام، في العاصمة السعودية، الرياض.

وجاء ذلك وسط تداول مقاطع فيديو لعدد من حضور مهرجان "ميدل بيست" للموسيقى في الرياض، أثارت انتقادات العديد من السعوديين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفاد بيان لشرطة منطقة الرياض بأن "الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية عدد من الأشخاص ظهروا بمحتوى مرئي متداول تضمن مخالفات لنظام مكافحة التحرش ولائحة الذوق العام والأنظمة المرعية في المملكة".

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، في البيان، إنه "جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهم"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).