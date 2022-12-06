الخارجية السعودية تعلن موعد وبرنامج زيارة الرئيس الصيني للمملكة

نشر الثلاثاء ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2022

صورة أرشيفية من زيارة الملك سلمان إلى الصين في مارس 2017

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سوف يقوم بزيارة رسمية للمملكة بدءا من الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل، تشمل عقد 3 قمم.

وقالت الخارجية السعودية، في بيان، إن زيارة الرئيس الصيني تأتي بدعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز و"تعزيزًا للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع السعودية بالصين".

وأوضح البيان أنه خلال زيارة الرئيس الصيني سيتم عقد قمة سعودية - صينية برئاسة الملك سلمان والرئيس الصيني، ومشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف البيان أن برنامج الزيارة يتضمن حضور الرئيس الصيني "قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية"، و"قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية"، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي.